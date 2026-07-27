Lebloser Mann auf Straße gefunden: Polizei hat tragischen Verdacht

Mittenwald - Elf Tage nach dem Fund eines Schwerstverletzten auf offener Straße im oberbayerischen Mittenwald ist der Mann gestorben.

Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der 44-Jährige war am 12. Juli nach einem Fest frühmorgens leblos am Boden entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Dort hätten Ärzte eine sehr schwere Wirbelsäulenverletzung festgestellt. Am Donnerstag sei der Mann in der Klinik gestorben.

Zunächst war offen geblieben, wie der 44-Jährige die Verletzungen erlitten hatte. Auch ein Gewaltverbrechen konnten die Ermittler zunächst nicht ausschließen.