Betrunken und ohne Führerschein: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Kindelbrück (Landkreis Sömmerda) - Ein 41-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Unfall in Kindelbrück schwer verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 5 Uhr mit einer Cross-Maschine unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 41-Jährige mit mehr als zwei Promille unterwegs war. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis.
Das Motorrad war obendrein nicht zugelassen und der Mann besaß keine Fahrerlaubnis.
Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen ihn wurden unter anderem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
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