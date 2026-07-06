Betrunken und ohne Führerschein: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kindelbrück (Landkreis Sömmerda) - Ein 41-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Unfall in Kindelbrück schwer verletzt.

Nach einem schweren Motorradunfall stellte die Polizei mehrere Verstöße gegen den 41-jährigen Fahrer fest. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 5 Uhr mit einer Cross-Maschine unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 41-Jährige mit mehr als zwei Promille unterwegs war. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis.

Das Motorrad war obendrein nicht zugelassen und der Mann besaß keine Fahrerlaubnis.

Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.