Erst Smalltalk, dann der Überfall: Wer kennt diesen Imbiss-Räuber

Berlin - Nach einem Raubüberfall auf den Grillimbiss "Tatlises Grill" in Berlin-Gesundbrunnen fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Mit Bildern einer Überwachungskamera hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fahndet mit Überwachungsbildern nach dem mutmaßlichen Imbiss-Räuber. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Berlin

Am 22. November vergangenen Jahres spazierte der Unbekannte gegen 23.45 Uhr in den Imbiss an der Brunnenstraße und plauderte zunächst mit einem 52-jährigen Mitarbeiter.

Doch plötzlich kippte die Stimmung: Der Mann soll den Mitarbeiter angegriffen und ihm Bargeld gestohlen haben. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Nach Erkenntnissen der Polizei stieg der mutmaßliche Räuber dann vermutlich in ein wartendes Auto. Darin sollen noch weitere Personen gesessen haben.

Jetzt veröffentlicht die Kriminalpolizei Bilder des mutmaßlichen Räubers und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Ermittler wollen wissen: