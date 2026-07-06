Erst Smalltalk, dann der Überfall: Wer kennt diesen Imbiss-Räuber
Berlin - Nach einem Raubüberfall auf den Grillimbiss "Tatlises Grill" in Berlin-Gesundbrunnen fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Mit Bildern einer Überwachungskamera hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Am 22. November vergangenen Jahres spazierte der Unbekannte gegen 23.45 Uhr in den Imbiss an der Brunnenstraße und plauderte zunächst mit einem 52-jährigen Mitarbeiter.
Doch plötzlich kippte die Stimmung: Der Mann soll den Mitarbeiter angegriffen und ihm Bargeld gestohlen haben. Anschließend machte er sich aus dem Staub.
Nach Erkenntnissen der Polizei stieg der mutmaßliche Räuber dann vermutlich in ein wartendes Auto. Darin sollen noch weitere Personen gesessen haben.
Jetzt veröffentlicht die Kriminalpolizei Bilder des mutmaßlichen Räubers und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Ermittler wollen wissen:
- Wer erkennt den abgebildeten Mann oder weiß, wo er sich aufhält?
- Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug und dessen Insassen machen?
- Wer hat den Überfall beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben?
Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer 030 4664-173131, per E-Mail, oder an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Berlin