Frau und Kind auf Spielplatz belästigt! Mann setzt sich auf Schaukel und zieht seine Hose herunter

Kassel - Was geht nur im Kopf von manchen Menschen vor sich? Eine 44 Jahre alte Frau und ihr Kind sind von einem Mann im Kasseler Stadtteil Unterneustadt belästigt worden - auf einem Spielplatz!

Die Polizei ermittelt nach einem erschreckenden Vorfall im Kasseler Stadtteil Unterneustadt - und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Laut Polizeiangaben vom Montagnachmittag hat sich der Zwischenfall am Sonntagmittag gegen 12 Uhr abgespielt. Der Fremde setzte sich demnach unmittelbar neben der Frau auf eine Schaukel und zog anschließend plötzlich seine Hose herunter.

Die schockierte 44-Jährige flüchtete mit ihrem Kind vom Spielplatz und alarmierte sofort die Polizei.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Unbekannten, konnte der Exhibitionist bislang noch nicht dingfest gemacht werden. Die Ermittlungen der Beamten laufen auf Hochtouren.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: