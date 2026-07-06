Frau und Kind auf Spielplatz belästigt! Mann setzt sich auf Schaukel und zieht seine Hose herunter
Kassel - Was geht nur im Kopf von manchen Menschen vor sich? Eine 44 Jahre alte Frau und ihr Kind sind von einem Mann im Kasseler Stadtteil Unterneustadt belästigt worden - auf einem Spielplatz!
Laut Polizeiangaben vom Montagnachmittag hat sich der Zwischenfall am Sonntagmittag gegen 12 Uhr abgespielt. Der Fremde setzte sich demnach unmittelbar neben der Frau auf eine Schaukel und zog anschließend plötzlich seine Hose herunter.
Die schockierte 44-Jährige flüchtete mit ihrem Kind vom Spielplatz und alarmierte sofort die Polizei.
Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Unbekannten, konnte der Exhibitionist bislang noch nicht dingfest gemacht werden. Die Ermittlungen der Beamten laufen auf Hochtouren.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- 35 bis 40 Jahre alt
- zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß
- normale Statur, dunklerer Hautteint
- dunkel gekleidet
- trug dunkle Kappe und Sonnenbrille
Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder den Ermittlern Hinweise zu Mann oder Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05619100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
Titelfoto: David Inderlied/dpa