Scheibe eingeschlagen: Diebe machen sich über NKD-Filiale her
Haldensleben - Über das Wochenende sind Diebe in eine NKD-Filiale in Haldensleben (Landkreis Börde) eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht.
Ein 55-jähriger Zeuge hatte am Sonntagmorgen bemerkt, dass die Schaufensterscheibe des Ladens beschädigt worden war und verständigte die Polizei.
Ersten Ermittlungen der Polizei Börde zufolge sollen die Täter im Zeitraum zwischen dem 4. und 5. Juli von 18 bis 8.13 Uhr in der Filiale in der Friedrich-Schmelzer-Straße zugeschlagen haben.
Für den Einbruch wurde ein bislang unbekanntes Werkzeug genutzt, um die Scheibe einzuschlagen. Durch das entstandene Loch konnten dann mehrere Sonnenbrillen und Regenschirme geklaut werden, die sich auf einem hinter der Scheibe stehenden Ständer befanden.
Der Verkaufsraum wurde nicht betreten, so eine Sprecherin der Polizei. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das Elektronische Polizeirevier zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde