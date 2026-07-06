Scheibe eingeschlagen: Diebe machen sich über NKD-Filiale her

Haldensleben - Über das Wochenende sind Diebe in eine NKD-Filiale in Haldensleben ( Landkreis Börde ) eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht.

Die Diebe hatten es auf Sonnenbrillen und Schirme abgesehen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

Ein 55-jähriger Zeuge hatte am Sonntagmorgen bemerkt, dass die Schaufensterscheibe des Ladens beschädigt worden war und verständigte die Polizei.

Ersten Ermittlungen der Polizei Börde zufolge sollen die Täter im Zeitraum zwischen dem 4. und 5. Juli von 18 bis 8.13 Uhr in der Filiale in der Friedrich-Schmelzer-Straße zugeschlagen haben.

Für den Einbruch wurde ein bislang unbekanntes Werkzeug genutzt, um die Scheibe einzuschlagen. Durch das entstandene Loch konnten dann mehrere Sonnenbrillen und Regenschirme geklaut werden, die sich auf einem hinter der Scheibe stehenden Ständer befanden.

Der Verkaufsraum wurde nicht betreten, so eine Sprecherin der Polizei. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.