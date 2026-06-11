Betrunkene Frau greift Polizisten an, dann klicken die Handschellen

Kahla - In Kahla (Saale-Holzland-Kreis) war eine betrunkene Autofahrerin (61) so aggressiv, dass sie zeitweise Handfesseln tragen musste.

Eine betrunkene 61-Jährige griff in Kahla Polizisten an. Um weitere Angriffe zu verhindern, legte man ihr Handfesseln an. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Mittwochnachmittag bereits mehrere Bürger gemeldet, weil die 61-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Franz-Lehmann-Straße aggressiv verhielt. Außerdem beschimpfte sie andere Personen. Doch nicht nur das. Die Zeugen meldeten der Polizei auch, dass die Frau mit einem Auto unterwegs war.

Bei den eingeleiteten Ermittlungen konnte die Wohnanschrift der 61-Jährigen festgestellt werden. Dort trafen die Beamten die Frau auch an.

"Das Fahrzeug war noch warm, die Frau stand deutlich unter Alkoholeinfluss", so ein Polizeisprecher.

Während die Polizisten noch ihre Arbeit machten, wurde die 61-Jährige zunehmend aggressiv und griff die Beamten körperlich an. Um weiter Angriffe zu verhindern, legten die Polizisten ihr zeitweise Handfesseln an.