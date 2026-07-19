Betrunkene springen auf Straße und stoppen Autos: Polizei sucht Zeugen

Schleiz - Mehrere stark alkoholisierte Personen haben in der Nacht zu Sonntag in der Geraer Straße in Schleiz für gefährliche Situationen im Straßenverkehr gesorgt.

Mehrere Betrunkene sorgten in Schleiz für gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) © 123RF/vbaleha

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprangen sie gegen 1 Uhr auf die Fahrbahn und hielten Fahrzeuge an. Mehrere Autofahrer mussten stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass die Beteiligten stark alkoholisiert waren. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Einer der Beteiligten wurde aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens in Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizei sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Vorfall betroffen waren.