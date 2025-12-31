Betrunkene wirft Feuerwerk aus dem Fenster: Polizistin im Einsatz verletzt

Überlingen - Mit Schreien und lauter Musik hat eine betrunkene Frau einen Polizeieinsatz in Überlingen im Bodenseekreis ausgelöst - und hat dann die Beamten attackiert.

Die Frau attackierte gleich mehrere Beamte. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nachbarn hatten den Lärm und aus dem Fenster geworfenes Feuerwerk am Dienstagabend beim Notruf gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Die mutmaßliche Verursacherin zeigte sich jedoch alles andere als verständnisvoll. Die 39-Jährige habe sich derart gewehrt, dass sie Hand- und Fußfesseln angelegt bekam.