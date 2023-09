Betrunkener Audi-Fahrer fährt durch Innenstadt und landet fast in Fensterscheibe

Friedrichroda - Setze dich niemals hinters Steuer, wenn du betrunken bist - ansonsten drohen harte Konsequenzen! Diese Lektion musste auch ein 58-Jähriger am Freitagabend in Friedrichroda (Landkreis Gotha) lernen.

Die Polizei konnte den Unfallverursacher ausfindig machen und ihm den Führerschein abnehmen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann hatte gegen 23 Uhr in der Marktstraße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Audi gegen ein abgestelltes Fahrzeug gekracht und anschließend mit einem Lichtmast kollidiert. In der Folge wäre er beinahe noch in der Schaufensterscheibe eines angrenzenden Geschäftes gelandet.

Der 58-Jährige setzte seine Fahrt nach den Zusammenstößen fort und fuhr in Schlangenlinien davon. Die Polizei konnte den Audi-Fahrer später an seiner Wohnanschrift in Friedrichroda antreffen.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest zeigte bei dem Mann einen Wert von 2,36 Promille an.

Der 58-Jährige musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein vor Ort an die Polizei übergeben.