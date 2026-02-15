Betrunkener Autofahrer legt Bahnverkehr lahm

Stephanskirchen – Ein betrunkener Autofahrer ist in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und auf den Gleisen eines Bahnübergangs gelandet.

Um das Auto zu bergen, musste der Bahnverkehr gesperrt werden. © Freiwillige Feuerwehr Stephanskirchen

Der Zugverkehr blieb für die Bergungsarbeiten am Samstagabend drei Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der 43 Jahre alte Autofahrer gegen 19 Uhr nach links abbiegen wollen, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich des Bahnübergangs mit seinem Auto stehen. Der Mann habe seinen Wagen nicht mehr selbst befreien können.

Zur Bergung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr musste deshalb der Zugverkehr vorübergehend gesperrt werden. Auf der viel befahrenen Strecke München-Salzburg kam es zu Verspätungen, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Der 43-Jährige blieb unverletzt. Laut Polizei war der Mann stark betrunken: Ein Atemtest ergab rund zwei Promille. Der Führerschein des Betrunkenen wurde beschlagnahmt.