So oft wurden Polizisten in Sachsen-Anhalt attackiert

Magdeburg - Beim Streifendienst oder bei Kontrollen: Im vergangenen Jahr wurden 115 Polizisten in Sachsen-Anhalt in Einsätzen verletzt.

In 2025 wurden 115 Polizisten bei Einsätzen verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

In der polizeilichen Kriminalstatistik Sachsen-Anhalt wurden für das vergangene Jahr 1068 Fälle von Widerstandshandlungen, Aggressions- und Gewaltdelikten gegen Polizeivollzugsbeamte registriert, wie das Innenministerium auf eine kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel (44) antwortete.

33 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte seien Opfer von Aggressions- und Gewaltdelikten geworden. 2025 wurden insgesamt 16 Fälle wegen gefährlicher Körperverletzung und zwei Fälle wegen räuberischen Diebstahls erfasst.

Der räuberische Diebstahl sei in beiden Fällen das Ausgangsdelikt und der Grund des Polizeieinsatzes gewesen, dabei sei es zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten gekommen. Die Zahl der Fälle von Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte lag bei 1050.

Alles in allem wurden 115 Polizeibeamtinnen und -beamte verletzt, davon eine Person schwer, berichtete das Innenministerium auf der Grundlage der erstatteten Dienstunfallanzeigen.