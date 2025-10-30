Betrunkener fällt in Metzgerei - und bedient sich erst mal am Sortiment

Schwäbisch Hall - Ein Fenstersturz, ein voller Bauch und ein hilfloser Notruf: In Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs ist ein Betrunkener mitten in einer Metzgerei gestrandet – und hat sich dort erst mal ein paar Würste gegönnt.

Der Eindringling bediente sich am Sortiment der Metzgerei. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 28-Jährige habe am späten Mittwochabend die Polizei alarmiert, ohne angeben zu können, wo er sich befinde, teilten die Beamten mit.

Die Polizisten fanden ihn schließlich kurze Zeit später im Verkaufsraum einer geschlossenen Metzgerei. Der 28-Jährige war offenbar aus einem Fenster eines angrenzenden Lokals in den Innenhof der Metzgerei gefallen.

Anstatt jedoch um Hilfe zu rufen, verschaffte er sich Zutritt zum Gebäude – und machte es sich dort gemütlich. Laut Polizei aß er mehrere Würste aus dem Sortiment, bevor er schließlich selbst die Polizei alarmierte. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Zum Hintergrund der Verletzung konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. Vermutlich habe er sich beim Sturz aus dem Fenster verletzt.