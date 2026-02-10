Betrunkener Mazda-Fahrer kracht in Mercedes

Rackwitz - Am Montag rammte ein 39-Jähriger in Rackwitz einen Mercedes. Es stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

Nach dem Unfall musste der Mazda abgeschleppt werden. © Facebook/Feuerwehr Rackwitz

Auf der Kreisstraße 7429 kam es in Höhe der Schladitzer Bucht in Rackwitz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei ein 39-jähriger Fahrer eines Mazda gegen 18.50 Uhr in Richtung Leipzig unterwegs gewesen.

Als er in einen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten Mercedes (Fahrer: 29), woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

"Die Beamten des Reviers Delitzsch stellten bei dem 39-Jährigen durch einen Alkoholvortest einen Promillewert von circa 1,6 fest", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter. "Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt."