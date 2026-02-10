Betrunkener Mazda-Fahrer kracht in Mercedes
Rackwitz - Am Montag rammte ein 39-Jähriger in Rackwitz einen Mercedes. Es stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.
Auf der Kreisstraße 7429 kam es in Höhe der Schladitzer Bucht in Rackwitz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei ein 39-jähriger Fahrer eines Mazda gegen 18.50 Uhr in Richtung Leipzig unterwegs gewesen.
Als er in einen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten Mercedes (Fahrer: 29), woraufhin es zum Zusammenstoß kam.
"Die Beamten des Reviers Delitzsch stellten bei dem 39-Jährigen durch einen Alkoholvortest einen Promillewert von circa 1,6 fest", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter. "Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt."
Da der Mazda aufgrund des Zusammenstoßes nicht länger fahrbereit war, musste man das Auto abschleppen. Insgesamt sei von einem Sachschaden in Höhe von 7000 Euro auszugehen.
Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.
