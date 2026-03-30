Betrunkener rastet wegen Bus-Panne aus und bespuckt Einsatzkräfte

Niederkassel - Wegen einer geplatzten Leitung konnte ein Bus in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) seine Fahrt nicht fortsetzen. Einen Fahrgast (31) regte das offenbar so sehr auf, dass er seinen Unmut auf eklige Art und Weise kundtat.

Der 31-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Montag berichtet, stellte sich der betrunkene Mann an der Kreuzung Marktstraße/Deutzer Straße im Ortsteil Rheidt vor eine Absperrung der Feuerwehr, beschimpfte die Einsatzkräfte und zündete sich demonstrativ eine Zigarette an.

Weil die Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt allerdings davon ausgehen musste, dass durch die geplatzte Leitung Öl auf die Fahrbahn trat und dementsprechend eine erhöhte Brandgefahr bestehen würde, forderten ihn zwei Einsatzkräfte auf, den Glimmstängel sofort zu löschen.

Nachdem der 31-Jährige dieser Forderung jedoch nicht nachgekommen war, nahm ihm einer der Brandbekämpfer die Zigarette ab, um sie auszutreten. "Daraufhin spuckte der Mann die beiden Feuerwehrleute an", berichtet die Polizei.

Beim Eintreffen der Ordnungshüter saß der Betrunkene auf dem Gehweg, umringt von der Löschgruppe.

"Er war weiterhin aufgebracht, beleidigte die Umstehenden und schimpfte lautstark", teilen die Beamten weiter mit. Um weitere Straftaten zu verhindern, sei er um 13.45 Uhr in Gewahrsam genommen worden.