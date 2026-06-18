Betrunkener Rentner stürzt mit E-Roller: Als Zeugen ihm helfen, haut er einfach ab

Saalfeld - Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis war ein 72-jähriger Mann am Mittwochabend in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) unterwegs und stürzte. Der Senior muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Die Polizei erwischte den 72-Jährigen nicht weit entfernt vom Unfallort. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 19 Uhr war er im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pfortenstraße musste der 72-Jährige verkehrsbedingt anhalten, wobei er zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zuzog.

Mehrere Zeugen eilten dem Mann zur Hilfe und räumten den E-Roller von der Fahrbahn.

Wie die Polizei mitteilte, nutzte der Senior die Gelegenheit und verschwand. Doch nicht weit entfernt konnte er nur wenig später in einer angrenzenden Straße festgestellt werden.

Bei der Unfallaufnahme kam die Vermutung auf, dass der Mann stark alkoholisiert war. Da ein Atemalkoholtest vor Ort nicht durchgeführt werden konnte, wurde der 72-Jährige zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten zudem fest, dass der Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.