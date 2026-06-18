Mädchen stirbt in Auto: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Mutter

Schorndorf - Nach dem tragischen Tod eines kleinen Mädchens in einem Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen die Mutter.

Das Kind war offenbar mehrere Stunden im Auto. Jede Hilfe kam zu spät. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen die 44-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.

Die Mutter befinde sich derzeit in einem Ausnahmezustand, was die Befragungen erschwere.

Die Obduktion des 20 Monate alten Kleinkindes ist beantragt. Ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest. Die Ermittler erhoffen sich durch die Untersuchung, die genaue Todesursache und den konkreten Zeitpunkt des Todes zu bestimmen.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Kind mehrere Stunden im Auto alleine gelassen wurde. Die Mutter habe das Kind mutmaßlich vergessen, das im Wagen in der Richard-Kapphan-Straße gesessen habe.

Warum die Mutter das Kind alleine ließ, dazu machten die Ermittler noch keine Angaben. Der Vater ist nach Erkenntnissen der Polizei nicht dabei gewesen.