Ekel-Vorfall in Regio: Mann grapscht sich mit offener Hose an Penis

Bischofswerda - Auf dem Weg nach Dresden kam es in einer Regionalbahn zu einem ekelhaften Vorfall, bei dem sich ein Mann an sein Geschlechtsteil grabschte. Für ihn endete die Fahrt deshalb vorzeitig.

Auf dem Weg nach Dresden kam es in einer Regionalbahn zu einem ekelhaften Vorfall. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Am Mittwochmorgen hatte ein 65-jähriger Mann auf der Fahrt von Görlitz nach Dresden plötzlich seine Hose geöffnet und an seinen Penis gefasst.

Einen gültigen Fahrschein für seine Reise besaß er zudem nicht.

Am Bahnhof in Bischofswerda war für ihn dann Schluss: Beamte der Landespolizei holten den Polen gegen 9 Uhr während des Halts aus dem Zug.

Nun ermittelt die Bundespolizei gegen den 65-Jährigen wegen des Erregens von öffentlichem Ärgernis.

Erst am vergangenen Samstag musste die Bundespolizei zu einem Zug ausrücken, in dem ein Mann (28) nackt und ohne Fahrschein unterwegs gewesen war.