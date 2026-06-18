Ekel-Vorfall in Regio: Mann grapscht sich mit offener Hose an Penis
Bischofswerda - Auf dem Weg nach Dresden kam es in einer Regionalbahn zu einem ekelhaften Vorfall, bei dem sich ein Mann an sein Geschlechtsteil grabschte. Für ihn endete die Fahrt deshalb vorzeitig.
Am Mittwochmorgen hatte ein 65-jähriger Mann auf der Fahrt von Görlitz nach Dresden plötzlich seine Hose geöffnet und an seinen Penis gefasst.
Einen gültigen Fahrschein für seine Reise besaß er zudem nicht.
Am Bahnhof in Bischofswerda war für ihn dann Schluss: Beamte der Landespolizei holten den Polen gegen 9 Uhr während des Halts aus dem Zug.
Nun ermittelt die Bundespolizei gegen den 65-Jährigen wegen des Erregens von öffentlichem Ärgernis.
Erst am vergangenen Samstag musste die Bundespolizei zu einem Zug ausrücken, in dem ein Mann (28) nackt und ohne Fahrschein unterwegs gewesen war.
Nackter Mann im Zug nach Bautzen: Polizei sucht Zeugen
Nach dem Vorfall auf der Fahrt von Görlitz nach Bautzen gegen 6 Uhr morgens suchen die Ermittler nun nach Zeugen.
Wer die Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 03586/76020 bei der Bundespolizei Ebersbach zu melden. Dies gilt auch für Personen, die sich vom 28-jährigen Polen belästigt gefühlt haben.
Titelfoto: Robert Michael/dpa