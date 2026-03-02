Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen: Fußgängerin (85) in Moritzburg schwer verletzt

Moritzburg - Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich ein Motorradfahrer einem Auto aus. Jedoch übersah er dabei eine Fußgängerin, die soeben die Straße überquerte.

Der 46-Jährige vermied zwar einen Zusammenstoß mit dem VW vor ihm, jedoch hatte eine Fußgängerin nicht dasselbe Glück. (Archivfoto) © Fotomontage: Ove Landgraf, Daniel Vogl/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Schloßallee in Richtung Radeburger Straße in Moritzburg.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Yamaha-Maschine auf der malerischen Straße in Richtung Schloss Moritzburg unterwegs, als auf einmal der vor ihm fahrende VW Golf an einem Fußgängerüberweg anhielt.

Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte deshalb, rechts an dem Auto vorbeizufahren, um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Dabei touchierte er jedoch das Fahrzeug und erfasste eine 85-jährige Fußgängerin, die soeben die Schloßallee an diesem Fußgängerüberweg überqueren wollte.