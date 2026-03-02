Schlägerei vor Diskothek: Eine Person im Krankenhaus

Werdau - Für einen 18-Jährigen endete am Wochenende ein Diskotheken-Besuch in Werdau (Landkreis Zwickau ) im Krankenhaus.

Der 18-Jährige wurde offenbar von mehreren Personen angegriffen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei gegen 2.30 Uhr in die Wettiner Straße gerufen. Dort sei es vor einer Diskothek zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die meisten beim Eintreffen der Beamten. Nur zwei 18-jährige Deutsche waren noch vor Ort.

Einer von ihnen, der offenbar das Hauptziel der Angreifer war, wurde zuvor schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der zweite Mann wollte dem Gleichaltrigen helfen und wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.