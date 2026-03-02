Schlägerei vor Diskothek: Eine Person im Krankenhaus
Werdau - Für einen 18-Jährigen endete am Wochenende ein Diskotheken-Besuch in Werdau (Landkreis Zwickau) im Krankenhaus.
In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei gegen 2.30 Uhr in die Wettiner Straße gerufen. Dort sei es vor einer Diskothek zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die meisten beim Eintreffen der Beamten. Nur zwei 18-jährige Deutsche waren noch vor Ort.
Einer von ihnen, der offenbar das Hauptziel der Angreifer war, wurde zuvor schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.
Der zweite Mann wollte dem Gleichaltrigen helfen und wurde dabei leicht verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Dazu sucht die Polizei nach Zeugen, die nähere Angaben zum Geschehen in der Nacht zum Sonntag sowie zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994