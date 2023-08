Betrunkener Teenager versucht Frau (34) zu vergewaltigen

Bochum - In einer Straßenbahn in Bochum wurde der 15-Jährige auf die Frau (34) aufmerksam, belästigte sie bereits während der Fahrt. Doch als sie es schaffte auszusteigen, folgte er ihr und wurde noch aggressiver.

Zwar wehrte sich die Frau gegen den 15-jährigen Angreifer, doch Zeugen verhinderten vermutlich Schlimmeres. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Laut der Polizei Bochum stieg die 34-Jährige um etwa 2.45 Uhr am gestrigen Sonntagmorgen an der Haltestelle Amtsstraße in die Straßenbahn ein und fuhr stadtauswärts.

Bereits während der Fahrt wurde sie verbal von einem Teenager belästigt, der sie ebenfalls versuchte am Aussteigen zu hindern. Als das nicht klappte, stieg er ebenfalls an der Haltestelle am Hannibal-Center aus und folgte der Frau entlang der Dorstener Straße stadtauswärts.

Der "aufdringliche" Junge attackierte sie schließlich auf Höhe der Hausnummer 323, nur etwa 30 Meter von einer Tankstelle entfernt.

Der 15-Jährige schlug sie auf dem Fußweg zu Boden und versuchte sich sexuell an ihr zu vergehen, doch die Frau wehrte sich und rief geistesgegenwärtig nach Hilfe.

Zeugen schritten ein und alarmierten die Polizei. Diesen war der alkoholisierte 15-Jährige bereits bekannt. Er befand sich noch in Tatortnähe als die Beamten vor Ort eintrafen.