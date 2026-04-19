Betrunkenes Paar löst Notruf-Chaos aus: Polizei und Rettung im Dauereinsatz

Gotha - Ein stark alkoholisiertes Pärchen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gotha für mehrere Einsätze von Polizei und Rettungskräften gesorgt.

Ein betrunkendes Pärchen sorgte in Gotha mit falschen Notrufen für mehrere Einsätze von Polizei und Rettungskräften. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Zunächst setzte die Frau nach Angaben der Polizei einen Notruf ab und behauptete, von ihrem Lebenspartner mit einem Messer bedroht zu werden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, widerrief sie ihre Angaben jedoch und erklärte, es habe keine Straftat gegeben.

Kurz nachdem der Einsatz beendet werden sollte, gingen erneut mehrere Notrufe ein, wieder von der gleichen Frau.

Diesmal behauptete sie, von den eingesetzten Polizisten geschlagen zu werden, und äußerte sich zudem beleidigend über die Einsatzkräfte. Auch ihr Partner beteiligte sich an den Anrufen.

Schließlich wurde sogar ein Notarzt alarmiert, da die Frau über Atemnot klagte. Vor Ort konnten jedoch abgesehen von einer erheblichen Alkoholisierung keine gesundheitlichen Probleme festgestellt werden.