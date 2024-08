Bevölkerung sei Dank: Rollator-Räuber von Fulda gefasst!

Fulda - Noch vor Kurzem hatte TAG24 an dieser Stelle von der Fahndung nach einem kuriosen Überfall im osthessischen Fulda berichtet. Nur ein paar Tage später konnte der mutmaßliche Rollator-Räuber nun gefasst werden.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Fotoaufnahmen konnte die Polizei den mutmaßlichen Rollator-Räuber von Fulda schnappen. © Montage: Polizeipräsidium Osthessen

Infolge der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen des Raubüberfalls auf ein Edelmetallgeschäft in der Fuldaer Innenstadt am 18. Juli erhielt die Polizei zahlreiche Hinweise, wie die Beamten am heutigen Freitag berichteten.



Bereits am Mittwochmorgen gelang es den Einsatzkräften, nach umfangreichen Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung, einen 50-jährigen Tatverdächtigen aus Fulda bei Wetzlar festzunehmen.

Ein Richter der Staatsanwaltschaft Fulda erließ daraufhin einen Durchsuchungsbefehl für mehrere Anschriften in Ost- und Mittelhessen. Dabei fanden die Beamten verschiedene Beweismittel sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Noch am Donnerstagnachmittag wurde der 50-Jährige schließlich einem Haftrichter in Fulda vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts des schweren Raubes anordnete. Unmittelbar danach wurde der Rollator-Räuber in eine hessische Justizvollzugsanstalt verbracht.