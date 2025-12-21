Bewaffnete Person in Mehrfamilienhaus? Großeinsatz in Leverkusen
Von Christoph Driessen
Leverkusen - Die Polizei prüft derzeit eine Gefahrenlage in Leverkusen.
Es seien Hinweise eingegangen, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße eine bewaffnete Person aufhalte.
Die Polizei sei vor Ort, auch Spezialeinheiten seien eingetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln.
Weitere Details seien allerdings noch nicht bekannt. Es sei auch noch nicht bestätigt, dass die Person tatsächlich bewaffnet sei.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa