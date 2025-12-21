Bewaffnete Person in Mehrfamilienhaus? Großeinsatz in Leverkusen

Leverkusen - Die Polizei prüft derzeit eine Gefahrenlage in Leverkusen.

In Leverkusen läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Es seien Hinweise eingegangen, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße eine bewaffnete Person aufhalte.

Die Polizei sei vor Ort, auch Spezialeinheiten seien eingetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln.