Bewaffnete Person in Mehrfamilienhaus? Großeinsatz in Leverkusen

In Leverkusen läuft ein Polizei-Einsatz. Auch Spezialeinheiten sind vor Ort. Unbestätigten Hinweisen zufolge soll sich eine bewaffnete Person dort aufhalten.

Von Christoph Driessen

Leverkusen - Die Polizei prüft derzeit eine Gefahrenlage in Leverkusen.

In Leverkusen läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)
In Leverkusen läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Es seien Hinweise eingegangen, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße eine bewaffnete Person aufhalte.

Die Polizei sei vor Ort, auch Spezialeinheiten seien eingetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln.

Weitere Details seien allerdings noch nicht bekannt. Es sei auch noch nicht bestätigt, dass die Person tatsächlich bewaffnet sei.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: