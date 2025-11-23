Bewusstlos geprügelt: Junger Mann brutal zusammengeschlagen

Hildburghausen - Ein 22-Jähriger wurde am Samstagabend in Hildburghausen von mehreren Personen angegriffen.

Die Täter fügten dem 22-Jährigen diverse Verletzungen zu. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Attacke gegen 20.15 Uhr in der Nähe des Marktplatzes ereignet.

Den Angaben nach wurde der Iraner zunächst von sechs Personen bedroht. Im Anschluss schlugen die Täter mehrfach auf ihr Opfer ein, bis dieses das Bewusstsein verlor.

Der junge Mann erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand. Bei den Angreifern soll es sich um Personen afghanischer Herkunft handeln. Der 22-Jährige konnte die Täter anhand ihrer Sprache zuordnen, jedoch nicht näher beschreiben.

Der Begleiter des jungen Mannes griff aus Angst vor Angriffen gegen ihn selbst nicht ein.