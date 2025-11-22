Tausende Liter Heizöl verschwunden: Dreister Diebstahl sorgt für Rätsel

Sessenhausen - Wie geht das denn? Im rheinland-pfälzischen Sessenhausen (Westerwaldkreis) beschäftigt ein ungewöhnlicher Fall von Kraftstoffdiebstahl die Ermittlungsbehörden.

Über solch eine Zapfpistole wird über einen Füllstutzen Heizöl an Ein- und Mehrfamilienhäuser geliefert. Wie der flüssige Brennstoff im Westerwaldkreis gestohlen wurde, ist indes äußerst rätselhaft. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses verschwanden mehrere Tausend Liter Heizöl - offenbar, ohne dass jemand etwas bemerkte.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen dem 13. und 21. November 2025.

Insgesamt sollen 3580 Liter Heizöl aus einem Keller in der Hauptstraße abgepumpt und abtransportiert worden sein.

Wie die bislang unbekannten Täter eine derart große Menge entwenden konnten, ist derzeit völlig unklar.