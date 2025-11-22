Mit Baby vor Polizei geflüchtet: VW-Fahrer donnert mit 100 km/h durch sächsische Stadt!

Plauen - Rücksichtsloser geht es kaum! Ein VW-Fahrer (32) flüchtete am Freitagmorgen vor der Polizei . Dabei raste er mit 100 km/h durch Plauen ( Vogtland ), gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und ein Baby, das während der Verfolgungsjagd im Auto saß.

Die Polizei verfolgte am Freitagmorgen einen VW-Fahrer (32). Der Mann bretterte mit 100 Sachen durch Plauen, hatte dabei ein Baby an Bord. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Gegen 8.45 Uhr fiel den Beamten auf der B173 ein VW Golf auf, den sie kontrollieren wollten. Doch der Fahrer beschleunigte und brauste davon - eine filmreife Verfolgungsjagd begann!

"Dabei fuhr er teilweise innerorts mit circa 100 km/h und schnitt Kurven", teilt die Polizei mit. Im Stadtteil Thiergarten mussten mehrere entgegenkommende Autofahrer heftig bremsen und ausweichen, um einen Crash zu verhindern.

Die irre Verfolgungsjagd endete kurz darauf auf einem Feld - dort hatte sich der VW festgefahren. Der 32-Jährige stieg aus und rannte davon. Unglaublich: Als die Polizisten den Wagen kontrollierten, fanden sie drei Insassen darin, darunter auch ein Baby!

"In seinem Fahrzeug wurden zudem eine kleine Menge kristalline, betäubungsmittelverdächtige Substanz sowie ein nicht zugelassenes Pfefferspray aufgefunden. Weiterhin befand sich im Fahrzeug eine größere Menge von Hygieneartikeln, die vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammen", heißt es von der Polizei.