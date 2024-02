Beziehungsstreit: 69-Jähriger wird schwer verletzt, Mann landet im Knast!

Heilbad Heiligenstadt - Ein 69-jähriger Mann ist am Dienstag in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Gegen einen 49-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Der 69-Jährige wurde schwer verletzt. Das Tatmittel ist bislang unbekannt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Der mutmaßliche Täter, ein 49-Jähriger, wurde am Dienstagabend vorläufig festgenommen. Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts wurden eingeleitet.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde - nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo Nordhausen und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen - noch am Mittwoch Haftantrag gestellt. Die Untersuchungshaft wurde den Angaben zufolge am Abend durch eine Richterin angeordnet.

Am Dienstag war es in Heilbad Heiligenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 16.45 Uhr erreichte ein Notruf die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei, dass ein Mann schwer verletzt worden sei.

Hintergrund der Tat sei eine Beziehungsstreitigkeit zwischen zwei Männern und einer Frau gewesen, hieß es in früheren Angaben der Polizei.