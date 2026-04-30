Biker im Blick: Polizei stellt über 6800 Verstöße von Zweiradfahrern fest

München - Bei etwa jeder zweiten Kontrolle von Motorrad- und anderen Zweiradfahrern hat die bayerische Polizei im Rahmen einer eintägigen Schwerpunktaktion Verstöße festgestellt.

Alle Arten von Zweirädern wurden ins Visier genommen. Aus gutem Grund: Im vergangenen Jahr ereigneten sich in Bayern beispielsweise 2534 Verkehrsunfälle mit E-Scootern. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Konkret wurden am 28. April bei rund 13.400 Kontrollen 6812 Missstände geahndet, teilte das Innenministerium in München mit.

Darunter waren 604 Rotlichtmissachtungen, 616 Verstöße wegen Ablenkung (etwa durch die Nutzung eines Handys im Straßenverkehr) und 344 Verstöße gegen die Verkehrstüchtigkeit (etwa durch Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr).

"Ob Motorräder, Fahrräder oder E-Scooter – Zweiräder sind eine immer beliebtere Alternative zum Pkw. Umso wichtiger ist es, dass wir alle achtsam fahren, Rücksicht nehmen und Verantwortung füreinander übernehmen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU).

Die bayerische Polizei werde weiterhin konsequent kontrollieren und Verkehrsverstöße ahnden.

Landesweit seien bei der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick" fast 1700 Beamtinnen und Beamte im Einsatz gewesen.