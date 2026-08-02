Biker rast nachts durch City, flüchtet vor Polizeikontrolle und knallt gegen Auto

Falkenstein - In der Nacht zu Sonntag ist eine Person mit einer Crossmaschine durch Falkenstein ( Vogtland ) gerast. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Biker raste in der Nacht zu Sonntag durch Falkenstein und krachte noch gegen ein geparktes Auto. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Kurz vor 2 Uhr fiel Polizisten eine schwarze Crossmaschine auf. Der mutmaßlich männliche Fahrer war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs.

"Dabei wurde mehrfach die Vorfahrt missachtet und auch Einbahnstraßen in der falschen Richtung durchfahren", heißt es weiter.

Der Biker entzog sich auch noch einer Kontrolle, krachte gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines illegalen Autorennens, Gefährdung des Straßenverkehres, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.