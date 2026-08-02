Biker rast nachts durch City, flüchtet vor Polizeikontrolle und knallt gegen Auto
Falkenstein - In der Nacht zu Sonntag ist eine Person mit einer Crossmaschine durch Falkenstein (Vogtland) gerast. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Kurz vor 2 Uhr fiel Polizisten eine schwarze Crossmaschine auf. Der mutmaßlich männliche Fahrer war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs.
"Dabei wurde mehrfach die Vorfahrt missachtet und auch Einbahnstraßen in der falschen Richtung durchfahren", heißt es weiter.
Der Biker entzog sich auch noch einer Kontrolle, krachte gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines illegalen Autorennens, Gefährdung des Straßenverkehres, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Wer kann nähere Angaben machen oder wurde durch die Fahrweise gefährdet? Hinweise werden im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744 2550 entgegengenommen.
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