Rettungskräfte wollen hilflose Person aus Wohnung holen: Wie einer der Nachbarn reagiert, macht fassungslos

Wiesbaden - Was geht nur im Kopf von manchen Menschen vor sich? Diese Frage dürften sich auch Rettungskräfte am Freitagabend in Wiesbaden gestellt haben. Ihre Arbeit wurde von einem Mann behindert, die Helfer zudem beleidigt.

Eine hilfelose Person sollte aus einer Wohnung in Wiesbaden gerettet werden, ein Nachbar hielt offenbar nicht allzu viel davon. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es gegen 21.40 Uhr in der Hellmundstraße zu dem Vorfall gekommen, während die Einsatzkräfte in dem Haus dabei waren, eine Wohnungstür zu öffnen, hinter der sich eine Person in einer hilflosen Lage befand.

Während die Rettungskräfte vor Ort ihre Arbeit verrichteten, hatte ein 64 Jahre alter Nachbar aus dem gleichen Stockwerk des Gebäudes demnach "nichts Besseres zu tun", als die Bemühungen zu behindern und die Rettungskräfte zu beleidigen.

Unfassbar: Erst als die Polizei eintraf und dem Mann mit einer "kurzfristigen Ingewahrsamnahme" drohte, kehrte dieser in seine Wohnung zurück.