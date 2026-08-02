Streit bei XXL-Mallorca-Party eskaliert: Mann im Krankenhaus

Apolda - Bei einer Party in Apolda ( Thüringen ) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden.

Bei einer Party in Apolda eskalierte ein Streit. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Kurz nach Mitternacht kam es zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern während des Waldfestes Pfiffelbach. Dort fand am Abend die XXL-Mallorca-Party statt.

Zunächst gerieten die beiden verbal in Streit, dann eskalierte die Situation und es folgte ein Schlag mit einem gläsernen Bierkrug auf den Kopf des Mannes.