Streit bei XXL-Mallorca-Party eskaliert: Mann im Krankenhaus
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Apolda - Bei einer Party in Apolda (Thüringen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden.
Kurz nach Mitternacht kam es zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern während des Waldfestes Pfiffelbach. Dort fand am Abend die XXL-Mallorca-Party statt.
Zunächst gerieten die beiden verbal in Streit, dann eskalierte die Situation und es folgte ein Schlag mit einem gläsernen Bierkrug auf den Kopf des Mannes.
Er wurde dabei leicht verletzt. Mit kleinen Platzwunden am Hinterkopf wurde er zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Apolda gebracht.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa