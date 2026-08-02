Gewalttat ruft Polizei auf den Plan: Ein Mann ist tot, Verdächtiger nach Fahndung gefasst

Bad Dürkheim - Eine schreckliche Gewalttat hat in Bad Dürkheim die Polizei auf den Plan gerufen: Ein 41 Jahre alter Mann ist getötet worden, ein 43-jähriger Verdächtiger konnte nach einer Fahndung festgenommen werden.

Die Polizei konnte den 43-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstagmittag zu dem Fall mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige allerdings bereits vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Der Mann konnte erst am frühen Sonntagmorgen ausfindig gemacht und festgenommen werden, wie das Präsidium Rheinpfalz am Vormittag schilderte.

Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat und das Motiv des Täters werden momentan ermittelt.