Bis(s) zum Einsatz: Mann attackiert Polizisten in Pankow

Berlin - Am S-Bahnhof Karow in Pankow eskalierte am Sonntagnachmittag ein Einsatz, als sich ein 37-Jähriger, der zuvor beim Diebstahl beobachtet worden war, heftig gegen die Polizei wehrte.

Der Mann rastete aus, nachdem Polizisten ihn beim Diebstahl erwischten. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Der Mann klaute gerade Sachen aus einem Kleidercontainer, als eine Streifenpolizistin und ihr Kollege ihn kurze Zeit später ansprachen.

Plötzlich ging der Mann auf den Polizisten los, schlug ihm ins Gesicht und biss ihn sogar.

Der Polizist erlitt außerdem Abschürfungen an Beinen und Kopf und musste den Dienst vorzeitig beenden. Auch die Beamtin wurde leicht verletzt, konnte aber weiterarbeiten.