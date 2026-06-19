Bissiger Angriff in Berlin: Mann geht auf Polizisten los und randaliert

Berlin – Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag in Berlin-Steglitz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und für ordentlich Chaos gesorgt.

Im Bezirk Steglitz haben zwei Männer einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Berlin sollen ein 44- und ein 47-Jähriger zunächst in einer Jugendeinrichtung in der Albrechtstraße randaliert und dabei auch eine Betreuerin angegriffen haben.

Doch damit nicht genug: Kurz darauf sollen sich die beiden in den Bereich Schlossstraße/Albrechtstraße/Grunewaldstraße begeben und dort einen unbeteiligten Passanten attackiert haben.

Als die Polizei anrückte, eskalierte die Situation weiter. Die beiden Männer sollen sich gewehrt, die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht haben. Bei der Festnahme traten sie zudem gegen zwei Polizeifahrzeuge und beschädigten diese.

Nach der Festnahme soll der 44-Jährige außerdem versucht haben, einen Polizisten zu beißen.

Beide Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen und zur Blutentnahme sowie zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht.