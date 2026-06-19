Mit über 90 km/h durch die Stadt! Simson-Fahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Oelsnitz/Erzgebirge - Was für ein gefährlicher Irrsinn! Ein Simson-Fahrer (19) flüchtete am Donnerstagabend mit seinem getunten Krad vor der Polizei . Der junge Mann bretterte mit über 90 km/h durch Oelsnitz ( Erzgebirge ). Die Beamten konnten den Raser schlussendlich schnappen - seine Simson wurde sichergestellt, sein Führerschein einkassiert.

Ein Simson-Fahrer flüchtete in Oelsnitz (Erzgebirge) im Affenzahn vor der Polizei. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Gegen 16.50 Uhr entdeckten die Polizisten den Simson-Fahrer auf der Äußeren Stollberger Straße - sie wollten ihn kontrollieren. Doch der 19-Jährige gab Gas - eine wilde Verfolgungsjagd begann!



Über die Pflockenstraße ging es in den Turleyring, dort bretterte der junge Mann über einen Fußweg. "Ohne zu bremsen und auf den querenden Verkehr zu achten bog er nach links in die Dr.-Otto-Nuschke-Straße ein und folgte dann weiter die Äußere Stollberger Straße", so eine Polizeisprecherin.



Dabei fuhr der Simson-Fahrer teilweise mit bis zu 90 km/h durch Oelsnitz und überholte völlig rücksichtslos mehrere Autos. Bei den riskanten Überholmanövern mussten zwei Fahrzeuge heftig abbremsen, um einen Frontalcrash zu verhindern.



An der Einmündung zur Grenzstraße war die wilde Fahrt beendet. Die Beamten konnten den Deutschen auf einem Fußweg stoppen.