Nachdem er sein Handy vergaß: 52-Jähriger wendet sich an die Polizei und landet plötzlich hinter Gittern

Halle (Saale) - Dieser Hilferuf ging mächtig nach hinten los: Nachdem er sein Handy im Zug auf dem Weg nach Halle vergessen hatte, wandte sich ein 52-Jähriger an die Bundespolizei der Saalestadt - und saß kurz darauf hinter Gittern!

Der 52-Jährige hatte sein Handy im Zug nach Halle vergessen und sich deshalb an die Polizei gewandt. Dabei kamen jedoch mehr Infos über ihn heraus als erwartet. (Symbolbild) © moongdo/123RF

Grund für die dramatische Wendung: Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungsbestand der Polizei habe gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle gegen den Mann zum Vorschein gebracht.

Der erste Haftbefehl ging demnach auf ein Gerichtsverfahren aus dem Jahr 2021 zurück. Das Amtsgericht Bayreuth hatte den Deutschen damals wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Statt diese anzutreten, verschwand der Mann jedoch, woraufhin die Bayreuther Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Der zweite Haftbefehl habe nicht lange auf sich warten lassen. Diesmal verurteilte das Landgericht Berlin den 52-Jährigen wegen Betrugs in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Urkundenfälschung.

Strafmaß: 14 Monate, abzüglich der 41 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte.