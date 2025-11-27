Auch Frauen und Jugendliche verletzt: Mann (32) terrorisiert Bevölkerung, Opfer flüchten in Keller

Bitterfeld-Wolfen - Am Dienstag griff ein 32-Jähriger in Bitterfeld-Wolfen gleich mehrmals brutal seine Mitmenschen an. Inzwischen ermitteln die Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam gegen den Mann.

Die Polizei konnte den 32-Jährigen noch am Dienstag schnappen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Behördensprecher fiel der 32-Jährige zunächst am Nachmittag negativ auf, als er aufgrund seiner Aggressivität aus der Wohnung einer 35-Jährigen und eines 29-Jährigen verwiesen wurde. Der Mann wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und griff die beiden zunächst körperlich, danach mit einem Pfefferspray an.

Er ließ die beiden Verletzten vor Ort zurück und begab sich in Richtung des Kornhausplatzes, wo gegen 17.20 Uhr eine weitere Tat ihren Lauf nahm: Diesmal hatte er es auf einen Passanten (35) abgesehen, den er mit einem Fahrrad bewarf und dabei an der Hand verletzte.

Doch damit nicht genug: Der 32-Jährige setzte seinen Weg bis zum Marktplatz fort und verpasste einem 16-Jährigen zwei Kopfstöße. Nachdem er seine anhaltende Wut an einer auf der Straße aufgestellten Werbetafel abreagiert hatte, lief er zu einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße, wo er auf eine ihm bekannte 44-Jährige traf.

"Ohne erkennbaren Grund habe der Beschuldigte der Geschädigten einen Kopfstoß sowie weitere Schläge mit der Hand versetzt", erklärten die Sprecher. Die 44-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein Anwohner eilte ihr zwar zu Hilfe, musste schließlich aber gemeinsam mit der Frau aus Angst in den Keller des Hauses flüchten.