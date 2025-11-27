Mindestens 50 Fälle! Mutmaßlicher Ausweisfälscher festgenommen

Frankfurt am Main - Wegen der jahrelangen Fälschung von Ausweisdokumenten ist ein Mann festgenommen worden.

Bei einem 36-Jährigen haben die Handschellen geklickt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 36-Jährige soll seine zahlreichen Kunden teilweise über das Darknet gefunden haben, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die zuständige Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle (Saale) offiziell mit.

Ihm würden demnach mindestens 50 Fälle zur Last gelegt. Dem Verdächtigen wird gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen. Er wurde den Angaben zufolge im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt festgenommen und sitzt in U-Haft.

Bei neun mutmaßlichen Kunden gab es bereits Durchsuchungen. Diese erfolgten den Angaben zufolge in sieben Bundesländern: in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Rund 300 Kräfte der Bundespolizei seien im Einsatz gewesen.