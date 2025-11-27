Gewalttat mit fünf Toten in Reutlingen: Familienvater besaß Waffe legal

Reutlingen - Nach der Gewalttat mit fünf Toten im Landkreis Reutlingen haben die Ermittler geklärt, wie der verdächtige Familienvater an die Tatwaffe gelangt ist.

Die Eingangstür einer Firma in St. Johann wurde abgesichert. Hier wurden die Leichen zweier Männer gefunden. © Christoph Schmidt/dpa

"Die mutmaßlich verwendete Schusswaffe war legal im Besitz des 63 Jahre alten Mannes", sagte ein Polizeisprecher. Die Waffe sei ordnungsgemäß registriert gewesen.

Der Mann, der Jäger war, soll seine Ehefrau, seine Schwester, seine beiden Söhne und anschließend sich selbst getötet haben. Unklar ist weiter das Motiv der Tat.

Eine Ermittlungsgruppe der Polizei versucht derzeit, die Hintergründe zu klären. Die Ermittlungen seien wegen drei Tatorten und fünf Toten aber sehr umfangreich und komplex, sagte ein Polizeisprecher.