Bizarrer Ekelfund: Polizei klärt Rätsel um abgelegte Riesenschlange
Von Rolf Schraa und Marc Herwig
Welver - Die vor knapp 14 Tagen in Welver bei Hamm (NRW) in einem Müllsack entdeckte Schlange soll von einem 38 Jahre alten Mann dort abgelegt worden sein.
Ermittlungen nach einem anonymen Hinweis hätten den Verdacht bestätigt, der Mann habe die Tat eingeräumt, teilte die Polizei mit.
Die drei Meter lange, auffällig gelb gemusterte Würgeschlange war tot. Ein Passant hatte sie in dem Müllsack neben einem Kleidercontainer gefunden.
Warum der Verdächtige das etwa 35 Kilogramm schwere Tier dort abgelegt haben könnte, teilte die Polizei nicht mit.
Die Schlange werde aktuell noch veterinärmedizinisch untersucht, sagte ein Sprecher.
Falls sie zum Zeitpunkt der Aussetzung noch gelebt hat und durch die Kälte gestorben ist, handele es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und damit um eine Straftat.
