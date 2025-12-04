Bizarrer Ekelfund: Polizei klärt Rätsel um abgelegte Riesenschlange

Welver - Die vor knapp 14 Tagen in Welver bei Hamm ( NRW ) in einem Müllsack entdeckte Schlange soll von einem 38 Jahre alten Mann dort abgelegt worden sein.

Die tote Würgeschlange war 35 Kilogramm schwer und drei Meter lang. (Archivfoto) © Polizei Soest/dpa

Ermittlungen nach einem anonymen Hinweis hätten den Verdacht bestätigt, der Mann habe die Tat eingeräumt, teilte die Polizei mit.

Die drei Meter lange, auffällig gelb gemusterte Würgeschlange war tot. Ein Passant hatte sie in dem Müllsack neben einem Kleidercontainer gefunden.

Warum der Verdächtige das etwa 35 Kilogramm schwere Tier dort abgelegt haben könnte, teilte die Polizei nicht mit.