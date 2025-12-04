Über Nacht: Geklauter "Puparsch" ist wieder zurück

Salzwedel - Der im Sommer gestohlene "Puparsch" von einem bekannten Brunnen in Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) ist wieder aufgetaucht.

Der Salzwedeler "Puparsch" ist wieder da! © IMAGO / Joko

Am Mittwochabend habe es einen Hinweis an die Polizei gegeben, dass der Holzhintern wieder am Brunnen angebracht worden sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei habe ihn dann zur Spurensicherung sichergestellt. Der Holzpo war demnach mit Graffiti beschmiert. Die Ermittlungen wegen Diebstahls liefen weiter.

Der Puparschbierbrunnen in Salzwedel erinnert an die Tradition des Bierbrauens in der Hansestadt. Seit 1989 hängt dort der hölzerne Hintern.

Die Hansestadt nennt ihn "das nun inzwischen bekannteste Hinterteil der Altmark" - und hatte im Herbst zu Spenden für ein neues Exemplar aufgerufen.