15 Kilo Schmiergold geklaut: Butter-Diebe fliegen kurz nach Tat auf

Potsdam - In Potsdam ging ein schmieriger Raub schief: Drei Diebe wurden erwischt, als sie fast 15 Kilo Butter aus einem Supermarkt klauen wollten.

Das Trio packte 59 Packungen Butter in einen selbst mitgebrachten Rucksack. (Symbolbild) © ALDI/ALDI/obs

Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl am Mittwochnachmittag und alarmierte daraufhin einen Mitarbeiter des Discounters.

Das Trio steckte laut Polizeiangaben 59 Packungen Butter in einen mitgebrachten Rucksack und verließ damit den Supermarkt.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen die Verdächtigen in der Nähe des Ladens fest.

Die Männer seien den Behörden bereits durch frühere Diebstähle gut bekannt.