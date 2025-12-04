15 Kilo Schmiergold geklaut: Butter-Diebe fliegen kurz nach Tat auf
Potsdam - In Potsdam ging ein schmieriger Raub schief: Drei Diebe wurden erwischt, als sie fast 15 Kilo Butter aus einem Supermarkt klauen wollten.
Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl am Mittwochnachmittag und alarmierte daraufhin einen Mitarbeiter des Discounters.
Das Trio steckte laut Polizeiangaben 59 Packungen Butter in einen mitgebrachten Rucksack und verließ damit den Supermarkt.
Die hinzugerufenen Beamten nahmen die Verdächtigen in der Nähe des Ladens fest.
Die Männer seien den Behörden bereits durch frühere Diebstähle gut bekannt.
Bislang ist unklar, was die Männer mit der gestohlenen Butter vorhatten. Sie sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.
Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.
Titelfoto: ALDI/ALDI/obs