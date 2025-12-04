Mazda zerkratzt und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Suhl - Ein Fall von Unfallflucht in Suhl vom Mittwoch beschäftigt derzeit die Polizei .

Die Polizei Suhl sucht derzeit nach dem flüchtigen Verursacher des Schadens. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Eine Autofahrerin stellte am Mittwoch fest, dass ihr blauer Mazda beschädigt wurde, während er zwischen 9.20 Uhr und 15.15 Uhr in einem Parkhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl abgestellt war.

Im hinteren linken Bereich des Fahrzeugs entstand ein Kratzer, der einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht hat. Der Verursacher verließ den Ort, ohne sich bei der Halterin oder der Polizei zu melden.