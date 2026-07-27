Blitzeinbruch in Juwelier: Diebe krachen mit VW in Auslage und fliehen mit Beute

Rosenheim - Einbrecher sind am Montagmorgen mit einem Auto in die Auslage eines Juweliers in Rosenheim gefahren und anschließend mit Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro geflohen.

Die Polizei sucht auch mit einem Hubschrauber über die Grenzen Bayerns hinweg nach den Einbrechern. (Symbolfoto) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gingen kurz nach 4 Uhr mehrere Anrufe in der Zentrale ein und meldeten einen VW Golf 3 in der Auslage des Juweliers in der Münchener Straße in Rosenheim. Drei maskierte Täter raubten das so aufgebrochene Geschäft aus und flohen anschließend mit einer dunklen Audi-Limousine stadtauswärts. "Die Einbrecher gingen gezielt und schnell vor", so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Eine Großfahndung nach den Tätern wurde sofort bis nach Österreich ausgeweitet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bislang fehlt von den Einbrechern und ihrer Beute aber jede Spur.

Den Angaben nach waren die drei Männer schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Alle seien etwa 1,80 Meter groß. Um sie zu schnappen, setzen die Ermittler auf die Hilfe der Bevölkerung.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08031/2000 oder bei jeder Dienststelle melden.