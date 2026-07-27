Tschüss, Führerschein: Autofahrer wird auf der Landstraße mit 169 km/h geblitzt

Hildburghausen - Mehrere Temposünder sind der Polizei am Sonntagnachmittag im Landkreis Hildburghausen ins Netz gegangen.

Ein Autofahrer wurde im Landkreis Hildburghausen mit satten 69 km/h zu viel geblitzt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Auf der Landstraße zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth hatten die Beamten eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Während sich ein Großteil der Autofahrer vorbildlich verhielt, waren insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer außerorts zu schnell unterwegs. Sie hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten.

Ein Autofahrer schoss hierbei den Vogel ab und belegte den ersten Platz im Raser-Ranking. Er war mit 169 km/h geblitzt worden.

Neben einem neuen Passfoto erwartet den Bleifuß ein saftiges Bußgeld, zwei Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.