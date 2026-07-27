Promille-Party eskaliert: Gastgeber wirft Blumentopf auf Polizeiauto

Leipzig - Eine wilde Party endete am Samstagabend in Leipzig für einen 26-Jährigen in Gewahrsam und für einen 41-Jährigen im Knast.

Der 26-Jährige muss sich unter anderem wegen Sachbeschädigung an dem Polizeiauto verantworten. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Zuvor wurden die Beamten in die Brunnenstraße nach Liebertwolkwitz gerufen, weil sich mehrere Anwohner über den Partylärm beschwerten, so die Polizei.

Gegen 23.25 Uhr sprachen sie den Feiernden einen Platzverweis aus, was anfangs auch fruchtete. Doch schon wenig später wurde die nächste Ruhestörung gemeldet, also ging es zurück zur Partylocation.

Das schien dem 26-jährigen Gastgeber überhaupt nicht zu gefallen. Seinem Ärger machte der Betrunkene Luft, indem er aus seiner Wohnung heraus einen Blumentopf auf den Polizeiwagen schmiss. Dieser wurde dadurch beschädigt.

Damit war die Party offiziell beendet und der 26-Jährige wurde mit aufs Revier genommen. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.