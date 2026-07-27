Geldautomat gesprengt: Täter flüchten auf Fahrrädern
Von Christiane Bosch
Glinde - Mitten in der Nacht: Im schleswig-holsteinischen Glinde haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und sind auf Fahrrädern vom Tatort geflüchtet.
Die Täter hatten den im Eingangsbereich eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes stehenden Automaten gegen 4.30 Uhr mit Festsprengstoff zum Explodieren gebracht, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes sagte.
Ob die Täter an das Geld im Automaten im Kreis Stormarn gekommen waren, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.
Die metallischen Trümmerteile lagen auf der Straße rund um den Laden verteilt. Der Automat war vollends zerstört und Teile des Innern lagen auf dem Gehweg und auf dem Parkplatz vor dem Geschäft.
Das Schaufenster hatte aufgrund der Explosion Risse bekommen. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.
Laut ersten Erkenntnissen wurden zwei Täter in Jogginghosen an dem Automaten beobachtet. "Sie sind auf Fahrrädern geflüchtet."
Um an das Geld im Automaten zu kommen, hatten sie Festsprengstoff genutzt. Diese Art von Sprengstoff wird direkt am Automaten angebracht und gezündet.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa