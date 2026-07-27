Geldautomat gesprengt: Täter flüchten auf Fahrrädern

Glinde - Mitten in der Nacht: Im schleswig-holsteinischen Glinde haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und sind auf Fahrrädern vom Tatort geflüchtet.

Mitten in der Nacht sprengten die Täter den Geldautomaten. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Täter hatten den im Eingangsbereich eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes stehenden Automaten gegen 4.30 Uhr mit Festsprengstoff zum Explodieren gebracht, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes sagte.

Ob die Täter an das Geld im Automaten im Kreis Stormarn gekommen waren, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Die metallischen Trümmerteile lagen auf der Straße rund um den Laden verteilt. Der Automat war vollends zerstört und Teile des Innern lagen auf dem Gehweg und auf dem Parkplatz vor dem Geschäft.

Das Schaufenster hatte aufgrund der Explosion Risse bekommen. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.