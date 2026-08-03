Blitzer-Marathon: Raser im Visier der Polizei, Zeitpunkt sorgt für Kritik

Düsseldorf - Die Polizei nimmt in dieser Woche an vielen Stellen Raser ins Visier. Heute starten verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in Nordrhein-Westfalen , wie das Innenministerium mitgeteilt hat.

In dieser Woche nimmt die Polizei wieder Raser ins Visier. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ziel der Aktion ist, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu reduzieren. Insbesondere an Unfallschwerpunkten müssten Autofahrer mit Tempokontrollen rechnen.

"Nach wie vor ist in NRW überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen", sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Wann und wo genau kontrolliert werde, entschieden die einzelnen Kreispolizeibehörden. Das könne beispielsweise auch vor Seniorenheimen sein.

Bei Verstößen drohten Verwarngelder oder Bußgelder. Grundsätzlich suchten die Beamten bei Kontrollen das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern, um auf die Gefahren durch Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen.

Die Aktion findet gleichzeitig auch in vielen anderen Bundesländern und im Ausland statt.