Mann rastet völlig aus und prügelt zwei Polizisten krankenhausreif

Langen - Ein 33-Jähriger randalierte und wurde zu einem regelrechten Berserker: Insgesamt verletzte er fünf Menschen, darunter zwei Polizeibeamte, die stationär in einer Klinik aufgenommen wurden!

Gewalt in der Langener Asklepios Klinik: Ein Mann rastete aus und attackierte einen Klinikmitarbeiter und einen Sanitäter. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zur Mittagszeit in der Asklepios Klinik im südosthessischen Langen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach wurde der 33-Jährige gegen 12.30 Uhr in das Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. In der Klinik rastete der Mann dann völlig unvermittelt aus: Er schlug um sich und warf mit Gegenständen. "Hierbei soll er einen Klinikmitarbeiter am Kopf getroffen haben, wodurch dieser eine Schwellung erlitt", erklärte ein Sprecher.

Im Anschluss griff der Wüterich einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes an, der gerade einen Patienten in das Krankenhaus in der Röntgenstraße brachte. Der Sanitäter wurde ins Gesicht geschlagen. Zudem trat der 33-Jährige gegen medizinisches Gerät und beschädigte dieses.

Danach floh der völlig außer sich geratene Mann und verließ das Klinikgelände. Kurz darauf traf die alarmierte Polizei ein. Zwei Polizisten und eine Polizistin fanden den 33-Jährigen bei einer Parkplatzeinfahrt in der Röntgenstraße - und die Situation eskalierte erneut!