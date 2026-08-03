Mann rastet völlig aus und prügelt zwei Polizisten krankenhausreif
Langen - Ein 33-Jähriger randalierte und wurde zu einem regelrechten Berserker: Insgesamt verletzte er fünf Menschen, darunter zwei Polizeibeamte, die stationär in einer Klinik aufgenommen wurden!
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zur Mittagszeit in der Asklepios Klinik im südosthessischen Langen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.
Demnach wurde der 33-Jährige gegen 12.30 Uhr in das Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. In der Klinik rastete der Mann dann völlig unvermittelt aus: Er schlug um sich und warf mit Gegenständen. "Hierbei soll er einen Klinikmitarbeiter am Kopf getroffen haben, wodurch dieser eine Schwellung erlitt", erklärte ein Sprecher.
Im Anschluss griff der Wüterich einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes an, der gerade einen Patienten in das Krankenhaus in der Röntgenstraße brachte. Der Sanitäter wurde ins Gesicht geschlagen. Zudem trat der 33-Jährige gegen medizinisches Gerät und beschädigte dieses.
Danach floh der völlig außer sich geratene Mann und verließ das Klinikgelände. Kurz darauf traf die alarmierte Polizei ein. Zwei Polizisten und eine Polizistin fanden den 33-Jährigen bei einer Parkplatzeinfahrt in der Röntgenstraße - und die Situation eskalierte erneut!
Gewalt-Eskalation in Langen: Ein Polizist bewusstlos geschlagen
Die Beamten versuchten, den Mann unter Kontrolle zu bringen, doch der Wüterich wehrte sich massiv. Die beiden männlichen Polizisten wurden jeweils in Gesicht geschlagen und zu Fall gebracht. Einer der beiden Beamten "verlor kurzzeitig das Bewusstsein", hieß es weiter. Die Polizistin wurden ebenfalls attackiert, ihr wurde "ein Büschel Haare ausgerissen".
Mit Pfefferspray und "einfacher körperlicher Gewalt" konnte der 33-Jährige dennoch fixiert werden. Im Anschluss wurde er erneut in die Asklepios Klinik gebracht und dort aufgenommen.
Die drei verletzten Polizisten wurden medizinisch versorgt. Die Beamtin konnte ihren Dienst danach fortsetzen. Ihre beiden Kollegen hingegen wurden vorsorglich in dem Langener Krankenhaus stationär aufgenommen, "um eine Gehirnerschütterung auszuschließen", ergänzte der Sprecher.
Gegen den 33-Jährigen werde nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs ermittelt, hieß es noch. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0610390300 melden.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa