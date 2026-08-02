Dramatische Szenen im Rhein: Sog von Frachtschiff erfasst Schwimmer, Mann kämpft um sein Leben

Boppard - Es müssen für einen Schwimmer dramatische Augenblicke gewesen sein: Ein 28 Jahre alter Mann ist durch den Sog eines Frachtschiffs im Rhein in die Fahrrinnenmitte gezogen worden und musste um sein Leben kämpfen.

Ein Mann wurde vom Sog eines Frachtschiffs erfasst. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Polizeiangaben vom Sonntag zufolge waren am Samstagabend gegen 21.26 Uhr mehrere Anrufe bei den Beamten, der Feuerwehr und auch den Rettungsdiensten eingegangen. Gemeldet wurde, dass eine Person beim Schwimmen von einem Schiff überfahren worden und vermisst sein soll.

Der Zwischenfall im Wasser hat sich auf Höhe des Campingplatzes Sonneneck bei Boppard ereignet.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten unmittelbar mit einem Großaufgebot aus. Es wurde eine umfangreiche Vermisstensuche eingeleitet.

Die Einsatzkräfte konnten den Vermissten wenig später unverletzt am Ufer sitzend auffinden.

Erste Ermittlungsergebnisse veranschaulichen, welch großes Glück der 26-Jährige hatte.