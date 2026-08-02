Dramatische Szenen im Rhein: Sog von Frachtschiff erfasst Schwimmer, Mann kämpft um sein Leben
Boppard - Es müssen für einen Schwimmer dramatische Augenblicke gewesen sein: Ein 28 Jahre alter Mann ist durch den Sog eines Frachtschiffs im Rhein in die Fahrrinnenmitte gezogen worden und musste um sein Leben kämpfen.
Polizeiangaben vom Sonntag zufolge waren am Samstagabend gegen 21.26 Uhr mehrere Anrufe bei den Beamten, der Feuerwehr und auch den Rettungsdiensten eingegangen. Gemeldet wurde, dass eine Person beim Schwimmen von einem Schiff überfahren worden und vermisst sein soll.
Der Zwischenfall im Wasser hat sich auf Höhe des Campingplatzes Sonneneck bei Boppard ereignet.
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten unmittelbar mit einem Großaufgebot aus. Es wurde eine umfangreiche Vermisstensuche eingeleitet.
Die Einsatzkräfte konnten den Vermissten wenig später unverletzt am Ufer sitzend auffinden.
Erste Ermittlungsergebnisse veranschaulichen, welch großes Glück der 26-Jährige hatte.
Demnach schwamm der Mann in Ufernähe, wurde aber dennoch durch den Sog des Schiffs erfasst und in die Mitte gezogen. Erst etwa einen Kilometer weiter gelang es ihm, sich aus diesem zu befreien und ans Ufer zu schwimmen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa